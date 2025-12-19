Levadia juhtfiguur peab eksadvokaadi pankrotipessa maksma pea miljon eurot

Silvergate’i, Autorollo ja Panama paberite skandaalidega seotud Raul Markus, kes visati sügisel advokatuurist välja, läks pankrotti. Teda saadavad endiste sõprade ja nimekate võlausaldajate karmid süüdistused ja miljonites võlanõuded.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.