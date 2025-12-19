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Levadia juhtfiguur peab eksadvokaadi pankrotipessa maksma pea miljon eurot

Jalgpalliklubi Levadia juhtfiguur Andrei Leškin peab kohtu otsusega pea miljon eurot endise advokaadi Raul Markuse pankrotipessa maksma.
Andrei Leškin oli pikalt jalgpalliklubi Levadia juhatuse liige ja üks klubi president, alates detsembrist teda enam juhatuses ei ole.
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