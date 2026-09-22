Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,41%316,83
  • OMX Riga0,29%957,36
  • OMX Tallinn−0,09%2 197,81
  • OMX Vilnius0,04%1 501,51
  • S&P 5001,49%7 764,7
  • DOW 300,71%52 048,83
  • Nasdaq 2,26%27 122,09
  • FTSE 100−0,21%10 716,37
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%95,86
  • OMX Baltic−0,41%316,83
  • OMX Riga0,29%957,36
  • OMX Tallinn−0,09%2 197,81
  • OMX Vilnius0,04%1 501,51
  • S&P 5001,49%7 764,7
  • DOW 300,71%52 048,83
  • Nasdaq 2,26%27 122,09
  • FTSE 100−0,21%10 716,37
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%95,86
  • ST

Ettevõtja vahetas superautode unistuse Corvette’i vastu: „Sellel on kõik nagu vaja“

Maikol Kriiva on sõitnud Ferrari ja Lamborghiniga, kuid kui ta peaks valima auto, millega tahaks päriselt iga päev sõita, eelistab ta Chevrolet Corvette C8-t. „Ta näeb välja nagu superauto ja temaga saab päriselt sõita,“ tutvustab Kriiva oma garaažis kollektsiooni värsket pärlit. Nii mõnegi mehe lapsepõlve mudelautode kogu vingemaid eksemplare meenutav 6,2 liitrise V8 mootoriga on päris mis päris. Istu sisse, vajuta nupust käima ja naudi terviseks, kuidas sõidad kolme ja poole sekundi pärast sajaga nagu Smilersi laulus.
Maikol Kriiva ütleb, et Corvette’i hinna ja kvaliteedi suhe on väga paigas, aasta jooksul pole esinenud ühtegi muret ega riket, mistõttu on Ameerika Auto garantiiremonditöökoja number tema telefonis mattunud paksu tolmukihi alla. “Teiste tutikate masinate kohta seda öelda ei saa,” teab ta lisada.
  • Maikol Kriiva ütleb, et Corvette’i hinna ja kvaliteedi suhe on väga paigas, aasta jooksul pole esinenud ühtegi muret ega riket, mistõttu on Ameerika Auto garantiiremonditöökoja number tema telefonis mattunud paksu tolmukihi alla. “Teiste tutikate masinate kohta seda öelda ei saa,” teab ta lisada.
  • Foto: USCAR – Ameerika Auto
„Ma olen saanud proovida erinevaid superautosid, ka Ferrarisid ja Lamborghinisid. Kuid kui võrrelda nende autode sõidumugavust, siis Corvette on minu jaoks kindlasti kõige parem,“ kiidab Kriiva masinat. Ta mäletab täpselt, kui istus esimest korda prooviks Corvette’i ja pani käed roolile. Teate seda tunnet, kui leiate riidepoes riiulilt esimesel katsel ideaalse teksapaari? Nüüd korrutage see vähemalt kahega.
Kuna Kriiva on kasvult meeter kaheksakümnene mees, pole harju keskmise kasvuga arvestavad autod talle piisavalt ergonoomilised, sest need võtavad pikemal sõidul selja valutama. Corvette’i istudes tundis ta seevastu kohe, et sellega kannataks sõita kasvõi Route 66-e ühe soojaga läbi, ilma et ükski lihas pärast tuikaks.
Samuti sobib Kriivale, et Corvette’i elektroonika pole vaikimisi seadistatud liikluspolitseiniku ja sõiduõpetaja vahepealsele režiimile. “Tal on küll telgjoone jälgija, aga selle saab ka hõlpsasti välja lülitada,” täpsustab ta. Niisiis sõidab ja liiklusolukorra üle otsustab Corvette’i puhul inimene mitte auto. Ameerika kultuuriruumis ongi aga inimese otsustusvabaduse ja omavastutuse roll suurem. See mõttelaad kandub ka autotootjate konstueerimisbüroodesse.

Sõidab ka põlluteel nagu parketil

Küll aga on Ameerika autokonstruktorid mõelnud hoolega läbi praktilise sõidumugavuse küsimused. Kriivale meeldib, et Corvette’i magnetamortidega vedrustus võimaldab valida erinevaid seadistusi ning comfort-režiim muudab pika sõidu märgatavalt pehmemaks. “Eesti tänavatel ja teedel, mis lõiguti võivad olla üsna ebatasased, kulub see marjaks ära,” tunnustab Kriiva Ameerika insenerimõtet.
Madala sportauto puhul on alati oht parkides nina vastu äärekivi ära rihtida. “Sel masinal aitab seda vältida äärekivikaamera,” tutvustab Kriiva väikest abivahendit, mis aitab säästa keretööde kulusid. “Ja näe,” osutab ta teisele nupule, “kui lähened lamavale politseinikule, saad oma nina üles tõsta, et sellest ohutumalt üle saada. Mitte ainult — ta salvestab ka selle lamava politseiniku oma süsteemi ja järgmisel korral sama teed sõites tõstab ennetavalt ise nina üles.”
Kriiva lisab, et tänu neile omadustele on Corvette tõsiseltvõetav igapäevamasin, mitte ainult ilus asi, millega maanteel või parkimisplatsil tähelepanu püüda.

Mugav ja ohutu sõiduelamus

Aga mida siin ikka seletada, teeme parem ühe tiiru. Kui Corvette’i rooli istuda ning iste iga võimaliku nurga alt parajaks sättida, on esimene tunne nagu hävituslennuki kokpitis. Rool, kangid, lülitid, ekraan ning kõrge konsool eraldavad juhi kõrvalistujast, jagavad auto seest kaheks sektsiooniks. Kõik sõitmiseks vajalik jääb kenasti käe-jala juurde, kuid ei tekita kitsikuse tunnet. Meeldivalt palju asju saab teha lihasmällu jäävate lülititega. Sõidu ajal ekraanimenüüdes kondamine pole vajalik, pilk saab keskenduda teele.
V8 möiratab nupuvajutuse peale käima nagu lõvi vana Metro-Goldwyn-Mayeri mängufilmi alguses. Hakkame kohe kihutama? Kaugel sellest, Corvette on loodud just nimelt sõitmiseks. Linnakiirused vahemikus 30-70 km/h tunnis ei tekita venimise tunnet, pigem sõidaks nagu tavalise pereautoga, millest mõni kärsitum kaasliikleja ka mööda ronima kipub. Kuid eks Ameerika autokultuuris olegi ju tähtis koht mõõdukas tempos kruiisimisel ja selleks sobib Corvette suurepäraselt.
Neljarealisel maanteelgi ei kipu jalg pedaali põhja vajutama, piisab 110-115 vahemikust, et tunne oleks hea, tuju mega ja sõiduelamus sigavinge ja kõva. Ja olgem ausad Corvette’i omanikul pole vaja näidata, et tal on kiire auto, seda näevad kõik niigi masina disainist. Kuid kes soovib Corvette’i kiirteel proovile panna, sellele tagatulede näitamine pole masinale mingi probleem. Kõige selle juures püsib Corvette kindlalt teel ja võtab kenasti välja ka kõige nõudlikumad kurvid.

Ameerika autod on elustiil

Peale Corvette’i on Kriival garaažis veel mõned ameeriklased. Nende seas 1967. aasta Lincoln Continental ja vana Cadillac, mis on toonud talle auhindu nii Eestis kui ka välismaal. “Mul on see Ameerika autode pisik olnud peal juba 15 aastat vähemalt. Jube mõnus on tulla peale ettevõtja tööpäeva garaaži ja teha näpud korralikult õliseks, see on nagu teraapia,” tunnistab Kriiva.
Talle meeldib näha, kuidas nagu vanast roostehunnikust saab üks väga viisakas ja ilus asi. “Kõigil võiks olla elus teine võimalus, kaasa arvatud autodel,” sõnab ta. Et vanakooli ameeriklaste kõrvale jõudis ka uuekooli ameeriklane, on seega asjade loomulik käik.
“Kiireid autosid tehakse igasuguseid, lihtsalt Corvette’il on kõik nagu vaja. Sellel on Ameerika auto iseloom, superauto välimus, pikkade sõitude jaoks piisav mugavus, piisavalt suur pakiruum, nupulevajutusega kabrioletiks tegemise võimalus ja muidugi ülalkirjeldatud mugavused,” kiidab mees masinat.
Ta lisab, et Corvette’i hinna ja kvaliteedi suhe on väga paigas, aasta jooksul pole esinenud ühtegi muret ega riket, mistõttu on Ameerika Auto garantiiremonditöökoja number tema telefonis mattunud paksu tolmukihi alla. “Teiste tutikate masinate kohta seda öelda ei saa,” teab ta lisada.

Ei mingit jantimist ostuga

Kui Ameerika Autost sai mullu Chevrolet Corvette’i ametlik esindaja Eestis, tutvustasid nad uut tootesuunda Motoexotica messil. “Ma teadsin neid juba varasemast, kes Eestis Ameerika autodega sõidavad, jõuavad alati lõpuks nende juurde välja, kasvõi mõne spetsiifilise vanakooli varuosa pärast,” selgitab Kriiva tausta.
Ametliku esindaja kaudu Corvette’i ostmine osutus lihtsaks. Tuli vaid varuda kuu jagu kannatust, et õige maanteekihutaja Belgia kesklaost Tallinna jõuaks. “Koju Tartusse sõitsin juba Corvette’iga,” meenutab Kriiva. Kuidas suhtub elukaaslane mehe autohuvisse? “Ma olen poissmees,” naerab Kriiva ja lisab, et sellised autod nagu temal tuleb kindlasti enne abielu ära osta.
Tahad teada, kas Corvette tekitab roolis sama tunde ka sinus? Broneeri proovisõit Ameerika Autos: www.uscar.ee
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Kliimamuutused muudavad vihmavee linnade kõige väärtuslikumaks ressursiks
  • ST
  • 14.09.26, 06:00
Kliimamuutused muudavad vihmavee linnade kõige väärtuslikumaks ressursiks

Hetkel kuum

Everausi investorid said kinnisvaraarendajalt kirja, mis tekitas rohkem muret kui rõõmu. Pildil on vasakul Everausi juht Janar Muttik ja tema kõrval võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Börsiuudised
  • 21.09.26, 12:19
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
Arendajad panevad aina rohkem arendusi ehitusse, kuigi laojääk on liiga suur ja euribori tõus peletab taas ostjaid, rääkis Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
  • PRO
Uudised
  • 21.09.26, 06:00
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
Kristjan Luha ostis Ballzyst mullu Sportlandi omanikud välja. Nüüd lahkus ka viimane väikeosanik ning kogu ettevõtte kuulub talle.
Uudised
  • 21.09.26, 16:51
Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
Ettevõtjatest vennad Arti Arakas (vasakul) ja Viljar Arakas.
Uudised
  • 21.09.26, 13:42
Arti Arakas võttis üle 2 miljoni dividendi
“Juust & Jubn omanikud leidsid, et nüüd on õige aeg teha kapteni vahetus,” ütles E-Piima tegevjuhi ametist lahkuv Anti Orav.
Uudised
  • 21.09.26, 19:32
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
Pikalt LHVd juhtinud Madis Toomsalu on tänavu suvest sidunud end Läti finantskontserniga Indexo. Nüüd pani ta ka oma naha mängu, ostes Läti börsifirma aktsiaid.
Börsiuudised
  • 21.09.26, 09:53
Madis Toomsalu ostis 400 000 euro eest Läti börsifirma aktsiaid
Urmas Sõõrumaa pani sel nädalal nurgakivi Talsinki kvartalisse kerkivale Sokose hotellile. Hotelliplaane on tal aga veel neljas Tallinna arenduses.
Uudised
  • 21.09.26, 06:30
Sõõrumaa kavandab hotelle veel nelja Tallinna arendusse
Baltic Core Property Fundi esimene kavandatav ostutehing on 98-protsendilise täituvusega A-kategooria ärikeskus Artery, mis tegutseb Vilniuses Konstitucijos prospektil. Tehingu eeldatav sisenemistootlus on 6%. Teine kaalumisel olev objekt on täielikult välja üüritud ärikeskus K29, mille eeldatav sisenemistootlus on 7%.
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.26, 09:54
Lords LB fond kavandab ärihoonete Artery ja K29 omandamist: mida see tähendab investorile?
Eesti Pank esitleb teisipäeval oma värsket majandusprognoosi. Mida täpsemalt on oodata, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis keskpanga ökonomist Kaspar Oja.
Ökonomist hoiatab: mida kauem eelarve puudujäägi vähendamisega venitame, seda raskemaks läheb
Eesti Arengu HLÜ eksjuht Maksim Sorokin (paremal) on hoidnud pikalt madalat profiili, kuni ta selle aasta suvel pildile jäi. Seni pärinesid viimased jäädvustused 2012. aastast.
Pankrotistunud HLÜ endine juht avas pärast nelja aastat suu. “Minul seda raha ei ole"
Kohtumaja fuajees lahvatas pikk sõnasõda
Kodulaenud pikemaks, pensioniraha tagatiseks
Kodulaenud pikemaks, pensioniraha tagatiseks
Eesti Pank esitleb teisipäeval oma värsket majandusprognoosi. Mida täpsemalt on oodata, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis keskpanga ökonomist Kaspar Oja.
Ökonomist hoiatab: mida kauem eelarve puudujäägi vähendamisega venitame, seda raskemaks läheb
“Juust & Jubn omanikud leidsid, et nüüd on õige aeg teha kapteni vahetus,” ütles E-Piima tegevjuhi ametist lahkuv Anti Orav.
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
Keskpanga presidendile Ülo Kaasikule teeb muret inflatsioon ja sügav eelarvemiinus.
Eesti Pank tõstis pisut majandusprognoosi
Mestersvigi tugipunkt Gröönimaal, kuhu USA plaanib rajada oma baasi.
USA avab Gröönimaal kaks uut sõjaväebaasi
Pro Kapital on arendanud elamukinnisvara muu hulgas näiteks Tallinnas Kristiines.
Pro Kapitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle
“Praeguses olukorras ei ole võimalik öelda “ei” vabariigi presidendile, kui sind kutsutakse töötama oma riigi kindlama tuleviku nimel,“ ütles valitud presidendi julgeolukonõuniku kohale asuv Rainer Saks.
Presidendi julgeolekunõunikuks saab Rainer Saks
Esmasel pakkumisel on ühe fondiosaku hind 1 euro. Edaspidi liigub selle hind käsikäes fondi puhasväärtusega, mis saadakse, kui kinnisvara ja teiste varade koguväärtusest võetakse maha fondi kohustused.
  • ST
Mida peaks investor teadma Lords LB fondiosakutest ja kuidas need toimivad?
Everausi investorid said kinnisvaraarendajalt kirja, mis tekitas rohkem muret kui rõõmu. Pildil on vasakul Everausi juht Janar Muttik ja tema kõrval võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
Kokkuleppe kohaselt ähvardaks ühinenud ettevõtet rahaline karistus, kui see ei too aastas kinolevisse vähemalt 30 filmi.
Ühinemiskokkuleppe lootus pani Paramounti ja Warneri aktsiad rallima
Mullu hinnati Oura väärtuseks 11 miljardit dollarit.
Rikaste TOPi võitja osalusega Soome firma läheb börsilt korjama üle 2 miljardi dollari
Kolmapäeval algab Meta iga-aastane konverents Meta Connect. Eelmisel aastal oli peamine fookus tehisintellektiga varustatud nutiprillidel, mida Mark Zuckerberg esitles kui tulevikuseadmeid, mis hakkavad asendama nutitelefone.
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Merko alustas Lätis elamuprojekti järgmise etapiga
Merko alustas Lätis elamuprojekti järgmise etapiga
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg
Kontorisse tagasi kutsumine on trend. Tööandjad otsivad nüüd piiri, kui palju kodukontorit lubada.
Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. “Ega see päris töökoht ole, pigem lisa poolvaba päev”
Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele.
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
Täiendatud
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
Eesti autokoolide liidu presidendi, Tapa Autokool OÜ juhatuse liikme ja omaniku Neeme Külmalliku sõnul pole enamikul Eesti autokoolidel töölepinguga sõiduõpetajaid ning sektoris lokkab ebaaus konkurents.
Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö
Pärast Hanno Pevkuri kahimist tuli peaminister Kristen Michalil Martin Heremi (pildil) avangus ohverdada ka kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kindral Heremi naasmine võimukoridori tõi esimese ohvri. “Kas ta demokraatia jaoks hea on? Kahtlen”

Podcastid

Guido Pärnits uuele ministrile: julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda
Kuum tool
Guido Pärnits uuele ministrile: julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda
00:00
Eksperdid: Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab
  • PRO
Lavajutud
Eksperdid: Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab
00:00
Noortel kästi minna õppima ITd, aga nad ei saa tööd. Kes vastutab?
Hommikuprogramm
Noortel kästi minna õppima ITd, aga nad ei saa tööd. Kes vastutab?
Turbaliidu juht: liigsed piirangud võivad jätta kasvava turu Baltikumi asemel Venemaale
Hommikuprogramm
Turbaliidu juht: liigsed piirangud võivad jätta kasvava turu Baltikumi asemel Venemaale
Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem.”
Äripäev eetris
Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem.”
Miks vajab AI-buum nii palju elektrit, kiipe ja taristut?
Äri ja tehnoloogia
Miks vajab AI-buum nii palju elektrit, kiipe ja taristut?
22.09.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 21.09.26, 12:19
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
2
Uudised
  • 21.09.26, 16:51
Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
3
  • PRO
Uudised
  • 21.09.26, 06:00
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
4
Uudised
  • 21.09.26, 11:17
Putin kinnitas, et mobilisatsiooni pole vaja. Rahvas valmistub mobilisatsiooniks
Ühtne Venemaa saab riigiduumas absoluutse enamuse
5
Uudised
  • 21.09.26, 19:32
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
6
Uudised
  • 21.09.26, 13:42
Arti Arakas võttis üle 2 miljoni dividendi

Viimased uudised

Arvamused
  • 22.09.26, 11:00
Reili Rand: igale lapsele 1000eurose stardikapitaliga tulevikukonto
Uudised
  • 22.09.26, 10:09
USA avab Gröönimaal kaks uut sõjaväebaasi
Uudised
  • 22.09.26, 10:00
Eesti Pank tõstis pisut majandusprognoosi
Saated
  • 22.09.26, 09:28
Ökonomist hoiatab: mida kauem eelarve puudujäägi vähendamisega venitame, seda raskemaks läheb
  • ST
Sisuturundus
  • 22.09.26, 09:19
Ettevõtja vahetas superautode unistuse Corvette’i vastu: „Sellel on kõik nagu vaja“
Uudised
  • 22.09.26, 08:53
Vilniuse lennujaam peatas öösel ohu tõttu töö
Saated
  • 22.09.26, 08:46
Kelomees: ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi
Börsiuudised
  • 22.09.26, 08:38
Pro Kapitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026