Kelomees: ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi
Euroopa juhtide hoiatused ja meediakajastus võivad jätta Venemaa ohust suurema mulje, kui Putini tegelik võimekus õigustab, ütles New Yorgist ÜRO peaassambleed kajastav Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees.
Meie idanaabri juures toimub midagi, millest on raske täit pilti saada, kuid üks on selge – üha rohkem räägib sealne eliit, et Putin ei mõju enam nii tugevana, hindab Venemaa ekspert Tatjana Stanovaja.
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