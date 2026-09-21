Tehnoloogiaaktsiad sööstsid üles, Nasdaq kerkis rekordini

USA aktsiad rallisid esmaspäeval, kui nafta hind langes, bitcoin kerkis üle 86 000 dollari ning tehnoloogiaaktsiad said tuge enne sel nädalal toimuvat tehisintellektisektori juhtide kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga.
Riigivõlakirja lunastus tõi investorite kontodele tagasi 200 miljonit eurot põhiosa. Jaeinvestorid olid sellest kaks aastat tagasi paigutanud võlakirja 29 miljonit ning pankade sõnul liigub osa uutesse investeeringutesse.
Kinnisvaraarendaja Everaus pani Kangru ridamajade projekti rahastanud investorid valiku ette: viia oma laen tütarettevõttesse üle või allutada see pangale. Investor keeldus mõlemast ja nõudis laenuraha tagasi.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.