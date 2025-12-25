Postkastide ajastu lõpp: Taanis kaob riiklik kirjakanne
Taani riiklik postifirma lõpetab 30. detsembril täielikult kirjade kojukande. Mitmed teised riigid liiguvad samas suunas, kuid Eestis kirjakanne nii pea ei kao. „Ütleme nii, et oleme rikkad,“ sõnas Omniva juht Martti Kuldma.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.