Warren Buffett annab lastele päranduseks… kohustuse annetada 99% isa varast

Warren Buffett taandub 95aastasena Berkshire Hathawayst. Paljud aktsionärid võivad nüüd karta, et hiigelkontserni edu pole enam sama, kuid seda ei tasu karta, rääkis investor ja investeerimislegendiga kohtunud Tarvo Vaarmets.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.