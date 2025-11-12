12.11.25, 11:31 Buffett taandub Berkshire Hathawayst. Investor: ka pärast Steve Jobsi jäi Apple ikka pildile Warren Buffett taandub 95aastasena Berkshire Hathawayst. Paljud aktsionärid võivad nüüd karta, et hiigelkontserni edu pole enam sama, kuid seda ei tasu karta, rääkis investor ja investeerimislegendiga kohtunud Tarvo Vaarmets.

Legendaarne USA investor Warren Buffett on saanud oma jälgijate seas nii populaarseks, et huvilised ostavad ka temaga seotud nänni.

“Kui nüüd Buffettit uskuda, ja ei ole ju mingit põhjust teda mitte uskuda, siis võiks olla ikkagi üsna kindel, et midagi väga olulist ei muutu,” rääkis Tarvo Vaarmets Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Siin paralleeli mõttes võime ju mõelda ka Apple’i peale. Mis sai siis, kui Apple jäi ilma Steve Jobsita? Tegelikult ju ei saanud eriti midagi, Apple on pakkunud siiamaani väga head tootlust.”

Buffettiga kohtunud Vaarmets rääkis intervjuus, mis signaali annab Buffett aktsionäridele sellega, et pole oma Berkshire Hathaway aktsiaid maha müünud, kuidas kontsern tegutseb nüüd edasi uue juhi juhtimisel ning mida saab investeerimislegendilt õppida.

Vestles Juhan Lang.

