Otse Davosist: USA rahandusminister hoiatas Euroopa riigipäid eskaleerimise eest

Euroopa Liidus kasvab surve kasutada esimest korda nn survevastast mehhanismi (Anti‑Coercion Instrument), et reageerida USA presidendi Donald Trumpi otsusele kehtestada Euroopa riikidele uued tollid seoses Gröönimaa küsimusega.
Riigihankel nõutav ehitusinseneri 7. taseme kutse ei tähenda automaatselt, et sama projekti juhtimise kogemusest piisab kutse taastõendamiseks. Kutse hindamise põhimõtted peaksid olema selged ja läbipaistvad, et insenerid ja ehitusettevõtjad saaksid oma tegevust paremini planeerida, kirjutab Fondia ehitusvaldkonna ekspert ja vanemnõustaja Kätlin Hinnov.