Trump ähvardab Macroni šampanjatollidega, et sundida Prantsusmaad rahualgatusega liituma

Euroopa Liidus kasvab surve kasutada esimest korda nn survevastast mehhanismi (Anti‑Coercion Instrument), et reageerida USA presidendi Donald Trumpi otsusele kehtestada Euroopa riikidele uued tollid seoses Gröönimaa küsimusega.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?