Pilliroost joogikõrte tootja paneb äri pausile ja koondab töötajad
Pilliroost joogikõrte tootja Reed Straw OÜ koondab töötajad ja paneb tegevuse pausile, sest rohepöörde ebaühtlane rakendamine on oluliselt mõjutanud investeerimisvalmidust ja klientide otsustamiskiirust.
Veterinaarravimite tootja Interchemie koondab Viimsi tehases pea 30 töötajat ja käivitab samal ajal uut tootmisüksust Lasnamäel, kuhu plaanib värvata kuni 70 inimest. Seniste töötajate huvi uude tehasesse üle minna on aga leige.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.