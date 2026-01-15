Ravimitööstus koondab Viimsis, kuid ei suuda täita uusi töökohti Lasnamäel
Veterinaarravimite tootja Interchemie koondab Viimsi tehases pea 30 töötajat ja käivitab samal ajal uut tootmisüksust Lasnamäel, kuhu plaanib värvata kuni 70 inimest. Seniste töötajate huvi uude tehasesse üle minna on aga leige.
Viimsis tegutsev veterinaarravimite tootja liikus eelmisel nädalal täielikult Hollandi omaniku kätte, ettevõttel on parasjagu käsil üle 6 miljoni ulatuv vaidlus maksuametiga, mille käigus toodi välja varasemad tülid omanike vahel.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.