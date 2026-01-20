Tagasi Raadiohommikus: mis saab Gröönimaast ja kuhu viivad raha investorid Kolmapäevases raadiohommikus räägime värsketest arengutest Gröönimaa konflikti ümber, kuid prognoosime ka, kuhu panustavad tänavu investorid ja mida on oodata kinnisvaraturult.

Gröönimaa konflikti arengutest ja selle mõjudest Ukraina sõjale räägime kell pool kaheksa julgeolekueksperdi Ilmar Raagiga. Julgeolekust ja majandusest teeme juttu ka kell üheksa majandus- ja tööstusminister Erkki Keldoga, kes osaleb Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil.

SEB privaatpanganduse strateegi Sander Daniliga räägime kell kaheksa, kuhu panevad tormilise geopoliitika taustal raha investorid ning küsime seejuures, kas tänavugi tasub panused panna Euroopa aktsiaturule.

Kell pool üheksa vestleme kinnisvarafirma Millerhawki asutaja ja omaniku Marko Kulliga olukorrast ärikinnisvaraturul. Juttu tuleb nii suurtest tehingutest ja riigi plaanist müüa 12 miljoni euro väärtuses objekte.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi veavad Joonas Hendrik-Mägi ja Kristjan Kurg. Edasi jätkub raadiopäev järgmiste saadetega: 10.00 - 11.00 “Ambitsioon”. Maailmas on järjest rohkem levima hakanud tandemjuhtimine ehk kaksikjuhtimine ‒ ühel ettevõttel on kaks võrdset tippjuhti. Rinel Pius ja Triin Oselein kirjutasid sel teemal Tartu Ülikoolis magistritöö ja tutvustavad sisuturundussaates "Ambitsioon" oma töö järeldusi, lisaks kõneleb tandemjuhtimisest saates ka Empowerment Estonia kasvutreener Andres Haavel. Saadet juhib Hando Sinisalu. 12.00 - 13.00 “Äripäeva TOP”. Saade keskendub turundussektorile. Külas on reklaamiagentuuri Not Perfect juht Rivo Räim ja kommunikatsiooniagentuuri Corpore juht Janno Toots, kellega räägime agentuuride majandustulemustest ja edetabelitest, sektori väljakutsetest ning sellest, kuidas hoida fookust kvaliteedil ka majanduslanguse ajal. Saatejuht on Anu Pillesson. 13.00 - 14.00 “Logistikauudised eetris”. Saade keskendub Euroopa Liidu ja Lõuna-Ameerika vahel eelmisel nädal sõlmitud vabakaubanduslepingule. Mida taolised lepingud võivad kaasa tuua meie logistikasektorile, selgitab saate esimeses pooles välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide osakonna ekspert Kristi Kraavi-Käerdi, kes tegi mullu detsembris toimunud logistika aastakonverentsil põhjaliku ülevaate maailma kaubanduses toimuvast. Hetkel kuum Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili Pankrotti varisenud kinnisvarafirmast kadus 4 miljonit ST KRS alustab 12 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teist etappi Võlakirju saab märkida 11. novembrini

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saate teises poolel kuuleb aga värsket Euroopa Komisjoni esindajat Eestis, Ave Schank-Lukast, kelle ettekanne samal konverentsil keskendus erinevatele kliimareeglitele seoses transpordisektoriga.

Saate pani kokku logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00 - 16.00 “Äripäeva raamatukubi”. Saates on külas doktorikraadiga psühholoog, muutuste ja arengunõustaja Eva-Maria Kangro, kellega arutame Stefani Cattella ja Matthew McKay raamatu „Emotsionaalse intelligentsuse tööraamat“ üle. Räägime tundetarkusest, emotsioonide juhtimisest ning sellest, kuidas arendada paremaid inimsuhteid tööl ja kodus.

Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.