27.01.26, 12:31 Vallavanem näeb tuulikuvastaste tagasitõmbumist. “Isegi imestasin, kas jõud sai otsa” Tuulikuvastaste ridades on toimunud teatav tagasitõmbumine, mis on tõenäoliselt seotud asjaoluga, et kohalikud valimised on möödas ja riigikogu valimisteni on veel omajagu aega. Loe AI kokkuvõtet

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütleb: “Meil on sõnavabadus, tulebki arutada ja kui argumendid on mõistlikud ning jäädakse viisakaks, sünnibki tõde.“

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla tõdes Äripäeva Raadio saates “Müüt või tõde“, et on suur vahe, kas koosolekud toimuvad enne valimisi või pärast. Vahetult enne raadiosaadet toimus Väike-Maarja vallas ühe tuulikute detailplaneeringu avalik arutelu ning kui eelmisel aastal toimunud planeeringute aruteludel oli EKRE plakatitega piketeerimas ning erakonna esindajad võtsid ka aktiivselt tuulikute vastu sõna, siis sel korral valitses selles osas vaikus.