Tagasi 09.10.25, 06:00 Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus Väike-Maarjat 15 aastat valitsenud Indrek Kesküla tooli raputavad valimiste eel raevukad tuulikuvastased, kuid jõulisest vastutegevusest hoolimata ei plaani enesekindel vallavanem grammigi kampaaniat teha.

Väike-Maarja reformierakondlasest vallavanem Indrek Kesküla vaatab oma kabineti aknast välja, otse kohaliku kuulsuse, spordisangar Georg Lurichi kuju taha. “Ma vaatan seda EKRE sinist ja minu jaoks on see nagu punane lipp!” teatab ta.

Esmaspäeva pärastlõunal seisab Väike-Maarja vallavalitsuse ees plakatitega käputäis tuulikuvastaseid. Kaasa on võetud ka EKRE lipp. Nii käivad nad siin igal esmaspäeval umbes kahest neljani, laupäeviti tulevad juba telgiga. Kesküla sõnul püüavad nad kõnetada valimisealisi vanemaid kooliõpilasi, kes peaksid siit mööda kõndima. Praegu on aga aleviku keskplats inimtühi.

Vallas käib praegu keskkonnamõjude hindamine võimalike tuuleparkide rajamiseks. Kesküla sõnul võttis Väike-Maarja vastu üldplaneeringu 15 tuulealaga, kus on võimalik teha igale alale kaks kuni 300 meetri kõrgust tuulikut. Praegu on algatatud neli detailplaneeringut. “Aga ükski keskkonnamõju hinnang ei ole jõudnud sellisesse etappi, kus me oleks isegi mingit mustandit näinud. Keskkonnamõjude hindamise tulemused võiksid selguda talve jooksul. Aga vastased räägivad juba praegu 450 tuulikust,” võtab Kesküla kokku valla selle sügise tuliseima teema.

Teflonmehed Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.