  • OMX Baltic0,19%293,16
  • OMX Riga−0,08%909,08
  • OMX Tallinn−0,34%1 936,83
  • OMX Vilnius0,05%1 253,26
  • S&P 5000,58%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 1000,69%9 548,87
  • Nikkei 2251,27%48 339,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,84
  • 09.10.25, 06:00

Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus

Väike-Maarjat 15 aastat valitsenud Indrek Kesküla tooli raputavad valimiste eel raevukad tuulikuvastased, kuid jõulisest vastutegevusest hoolimata ei plaani enesekindel vallavanem grammigi kampaaniat teha.
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Väike-Maarja reformierakondlasest vallavanem Indrek Kesküla vaatab oma kabineti aknast välja, otse kohaliku kuulsuse, spordisangar Georg Lurichi kuju taha. “Ma vaatan seda EKRE sinist ja minu jaoks on see nagu punane lipp!” teatab ta.
Esmaspäeva pärastlõunal seisab Väike-Maarja vallavalitsuse ees plakatitega käputäis tuulikuvastaseid. Kaasa on võetud ka EKRE lipp. Nii käivad nad siin igal esmaspäeval umbes kahest neljani, laupäeviti tulevad juba telgiga. Kesküla sõnul püüavad nad kõnetada valimisealisi vanemaid kooliõpilasi, kes peaksid siit mööda kõndima. Praegu on aga aleviku keskplats inimtühi.
Vallas käib praegu keskkonnamõjude hindamine võimalike tuuleparkide rajamiseks. Kesküla sõnul võttis Väike-Maarja vastu üldplaneeringu 15 tuulealaga, kus on võimalik teha igale alale kaks kuni 300 meetri kõrgust tuulikut. Praegu on algatatud neli detailplaneeringut. “Aga ükski keskkonnamõju hinnang ei ole jõudnud sellisesse etappi, kus me oleks isegi mingit mustandit näinud. Keskkonnamõjude hindamise tulemused võiksid selguda talve jooksul. Aga vastased räägivad juba praegu 450 tuulikust,” võtab Kesküla kokku valla selle sügise tuliseima teema.
Teflonmehed
Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.

  • Urmas Sukles
    Esimene artikkel rääkis veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklesest, kes ihkaks eesootavate valimiste järel valitseda üksi.
  • Andres Laisk
    Teine artikkel rääkis 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisast, kes jumaldab vallavanema ametit, sest alatasa saab loetleda suuri ja väikseid töövõite.
  • Tauno Võhmar
    Kolmas artikkel rääkis 24 aasta jooksul nelja erinevat valda valitsenud Tauno Võhmarist, kes ei tahaks enda sõnul üldse vallavanem olla, aga ei saa sellest ametist välja.
Seotud lood

Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklese suurim soov eesseisvate valimiste eel on, et tema valimisliit ei peaks tegema koalitsiooni ja saaks valitseda üksi.
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Tallinna külje all 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisk naudib oma senistest ametitest vallavanema oma kõige rohkem, sest see sobib tema iseloomuga: nii hea on igal õhtul tehtud tööde nimekirjast midagi maha tõmmata ja igal aastal loetleda, milline koolimaja või staadion valmis sai. Mis sest, et laua all keegi kogu aeg millimeeterhaaval tooli jalga saeb.
Uudised
  • 02.10.25, 18:20
Vallavõim peab tuulikutevastaseid eelnõusid ebaseaduslikuks
Väike-Maarja vallavolikogule on esitatud mitu eelnõu, mis näevad ette lõpetada valla territooriumile planeeritavate tuuleparkide rajamiseks algatatud protsessid, kuid vallavalitsuse hinnangul ei saa neid menetleda.
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Praegu Ida-Virumaal Alutaguse valda juhtiv Tauno Võhmar on igalt vallavanema kohalt ise ära tulnud veendumusega, et see roll pole tema jaoks, aga ikka on ta vallavanem ja ikka kandideerib ka seekord.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 17:41
Eleving Group kaasab kuni 250 miljonit vähemalt 9,5% intressiga
Pakkumine kestab 17. oktoobrini
Eleving Group kuulutas välja uute tagatud eelisvõlakirjade avaliku pakkumise intressimääraga vähemalt 9,5% aastas. Frankfurdi ja Riia börsidel noteeritud rahvusvaheline fintech-ettevõte Eleving Group toob turule tagatud võlakirjad eesmärgiga kaasata kuni 250 miljonit eurot.

Hetkel kuum

Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on viis sihtkohta.
Uudised
  • 08.10.25, 09:35
Ryanair ähvardab Tallinnast lahkuda. Lennujaam: süüdistused on alusetud ja eksitavad
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Börsiuudised
  • 08.10.25, 09:09
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Mais käis Artea panga juhtkond minul ja Investeerimsklubil külas, et tutvustada lähemalt oma äri ja tegemisi, kuna suurt osa nende aktsiatest omavad Eesti investorid.
Investor Toomas
  • 08.10.25, 14:20
Panin tuhanded sisse ja jään Leedu majanduse kasvu ootama
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.25, 11:00
Martti Kuldma juhib Omnivat nagu iduettevõtet
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on viis sihtkohta.
Ryanair ähvardab Tallinnast lahkuda. Lennujaam: süüdistused on alusetud ja eksitavad
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Mais käis Artea panga juhtkond minul ja Investeerimsklubil külas, et tutvustada lähemalt oma äri ja tegemisi, kuna suurt osa nende aktsiatest omavad Eesti investorid.
Panin tuhanded sisse ja jään Leedu majanduse kasvu ootama
Tarmo Trei.
Tarmo Trei: kohalikud teed on ka kohalike poliitikute asi
Poole miljoni asemel on tänavu oodata 5-6 korda rohkem Hiina pakke.
Euroopa pakiuputus: Eesti prognoosib Hiina pakkide viiekordistumist
Maksulaekumine mullu kahekordistus
Eestiski tehaseid omav ABB kaalus algselt robootikaäri eraldamist iseseisvaks ettevõtmiseks, kuid nüüd otsustati müügitehingu kasuks. Fotol on näha ABB robotit mängimas lauatennist tänavu augustis humanoidrobotite maailmamängudel.
ABB müüb robootikaäri jaapanlastele 5,4 miljardi eest
Lisatud ABB Eesti juhi kommentaar
Aasta Enefit Green i juhtinud Juhan Aguraiuja peab nentima, et Leedus läheb tuuleparkidega paremini kui Eestis.
Enefit Greeni juht: tuulepargid edenevad vaevaliselt. Lootus on uuel ettevõttel
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
  • ST
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
S&P 500 tõusis 0,58%, samal ajal kui Dow Jonesi tööstusindeks jäi napilt miinusesse.
Nasdaqi liitindeks murdis läbi 23 000 punkti piiri
Föderaalreservi esimees Jerome Powell rõhutas septembris, kuidas praegu puuduvad riskivabad teed.
Föderaalreservi protokoll: enamik liikmeid toetab edasisi intressilangetusi
West Texas Intermediate’i (WTI) futuurid kallinesid kolmapäeval 1,9%.
Nafta hind sai tuge USA varude kahanemisest
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Viimase aasta jooksul on väärismetalli hind tõusnud ligi 50%.
Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama

Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
00:00
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
00:00
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
1
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
2
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
6
Börsiuudised
  • 07.10.25, 19:19
Tallink müüs konkurendile kaubalaeva

Suur lugu
  • 09.10.25, 06:00
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas uuesti küberrünnakus miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Börsiuudised
  • 09.10.25, 00:56
Nasdaqi liitindeks murdis läbi 23 000 punkti piiri
Börsiuudised
  • 08.10.25, 22:18
Föderaalreservi protokoll: enamik liikmeid toetab edasisi intressilangetusi
Börsiuudised
  • 08.10.25, 19:39
Nafta hind sai tuge USA varude kahanemisest
Uudised
  • 08.10.25, 17:27
Raadiohommikus: jõukusesest, kinnisvarast ja lendamisest
Saated
  • 08.10.25, 17:20
Koristusfirma: alampalga tõus sunniks hindu tõstma, kuid kõik seda vastu ei võta
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.25, 17:18
Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?
