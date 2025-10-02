Vallavõim peab tuulikutevastaseid eelnõusid ebaseaduslikuks
Väike-Maarja vallavolikogule on esitatud mitu eelnõu, mis näevad ette lõpetada valla territooriumile planeeritavate tuuleparkide rajamiseks algatatud protsessid, kuid vallavalitsuse hinnangul ei saa neid menetleda.
Väike-Maarja inimesed on tuulikutevastaste meeleavaldustega harjunud, sest neid korraldab EKRE juba kuude kaupa ning praktiliselt igal nädalal. Meeleavaldustel osaleb aga reeglina vaid käputäis inimesi.
Foto: Liis Treimann
Peale Väike-Maarja valla üldplaneeringu kehtestamist 27. märtsil, kus kinnitati 15 tuulepargi arendamiseks sobilikku ala valla territooriumil, on vallale esitatud kuus detailplaneeringu algatamise taotlust. Neist kolm taotlust esitati eile, 24. aprillil.
