Parimate oludega vallas võideldakse hirmudega. "Tuul võiks olla meie nafta“

Väike-Maarja valla järjekordse tuulealade detailplaneeringu esimesel avalikul koosolekul läks taas sõnasõjaks, kui tuulikute vastased aktiivselt häält tegid. Korraldajad ja arendajad suutsid viisakaks jääda.
Mõnikord on targem paar sammu taganeda, kui jonnakalt vale teed mööda edasi minna. Eestis tähendaks see põlevkivi tagasitoomist põhiliseks energiaallikaks, kirjutab Eesti Keskerakonna peasekretär Anneli Ott.
Sügisestel kohalikel valimistel kerkib kindlasti teravalt päevakorrale tuulikute (ja ka suurte päikeseparkide) teema, kuid kas see ka valimistulemusi mõjutab, on iseasi, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Lääne-Virumaal Andres Pulver.
Riigi pealtnäha tõhus plaan püstitada riigimaale kuni 200 tuulikut sisaldab peidetud tagajärgi ning survestab kohalikke omavalitsusi vastuvõetamatult, kirjutab Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum (Isamaa).
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.