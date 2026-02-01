Raadiohommikus: ärinüke USAst, uus investorite foorum, sadamaambitsioon ja börsiootused

Nädal Äripäeva raadio hommikuprogrammis algab värskete majandusuudistega USA föderaalreservi välja vahetatud juhi valguses, juttu tuleb uuest kinnisvarainvestorite foorumist ja paljust muust.
- Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel.
Kell 7.30 astub uudiste järel stuudiost läbi Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel, kellega vaatame otsa USA Föderaalreservi juhi temaatikale, selle mõjudele maailmas, Euroopas ja Eestis.
Kell 8.05 tulevad värskest Skandinaavia ja Baltikumi kinnisvarainvestorite foorumist Business Arena Baltics
rääkima selle programmijuht Sandra Malvik
ja Äripäev
a turunduslahenduste müügiosakonna juht Eliise Nikopensius. Uurime, millega tegu ja kes kõik sinna tulemas on.
Pärast kella 8.30 tuleb stuudiosse Tallinna Sadam
a juhatuse esimees Valdo Kalm, kellega räägime sadama mastaapsest linnaruumilisest arendusest, ambitsioonidest ja koostööst Tallinna ülikooliga.
Kella üheksaste uudiste järel astub läbi Äripäeva börsitoimetaja Merian Tiirats, kes räägib sellest, mida alanud nädalal börsilt meil ja mujal oodata ning kuidas ühel või teisel ettevõttel on läinud.
Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Ken Rohelaan.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Kuum tool”.
Väärismetallide hinnad on tõusnud ajaloolistele tasemetele. Kas tegemist on paratamatu reaktsiooniga suurte riigivõlgade ja geopoliitiliste pingete ajastul või on turud läinud liiale? Selle vaidlevad saates selgeks varahaldusfirma Kawe Kapital
i partner Kristjan Hänni
ning Tavid
i analüütik Mait Kraun
.
Saadet juhib Kaspar Viira.
13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”
. Harju Elekter
teatas mullu oktoobris, et plaanib kasvava nõudluse teenindamiseks suurendada märkimisväärselt ka tootmisvõimekust ja investeerida 4 miljonit eurot Keila tehase laiendusse. Neljapäeval nurgakivi saanud laiendus valmib tänavu oktoobris ja suurendab kogu tehase tootmispinna 28 000 ruutmeetrini. Saates on külas ettevõtte juht Alvar Sass
, kes selgitab, milline on turuolukord ja miks vajab ettevõte suuremat tootmispinda. Juttu on ka muudest arenguplaanidest ja väljakutsetest tarneahelas.
Saadet juhib Harro Puusild
.
15.00–16.00 “Lavajutud”.
Ekspert: aktsent ja keel enam kaua ei päästa
Kuulame energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sut
i mõtteid sellest, millised on valitsuse plaanid majanduse arenguks aastani 2040. Näiteks oleme me Suti hinnangul kaotanud oskuse näha võimalusi. Vestlus on salvestatud mullu novembris toimunud tasakaalus majanduse foorumil. Jutuajamist veab Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
