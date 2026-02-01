USA võib seista juba tänavu silmitsi ajaloo esimese rahvaarvu vähenemisega
USA presidendi Donald Trumpi selle ametiaja esimese aasta töö immigratsiooni pidurdamisel näib kandvat vilja ning alles aastaks 2081 prognoositud rahvastiku vähenemine võib jõuda kätte juba tänavu, vahendab Bloomberg.
Protestijad eile toimunud USA immigratsioonipoliitika vastasel meeleavaldusel Los Angelese linnavalitsuse ees.
Foto: AFP/Scanpix
Teiste lääneriikide ees on olnud USA-l aastaid üks suur eelis: võime meelitada ligi andekaid inimesi ja kasvatada oma rahvaarvu. Veel 2023. aastal prognoosis USA rahvaloendusbüroo, et rahvaarv hakkab vähenema alles 2081. aastal, kuid Trumpi immigratsioonipoliitikaga on see prognoos kiiresti murenemas.
