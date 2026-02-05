05.02.26, 13:46 Riigi Kinnisvara ehitab varjendeid. “Nõudeid ei ole, aga oma parimas teadmises oleme neid tegema hakanud” Siin ei ole midagi võrrelda, tunnistab Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja saates "Kinnisvaratund" varjendite kohta Tallinnas ja Helsingis. Siiski on ka Riigi Kinnisvara uute varjendite ehitamise ette võtnud.

Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Tarmo Leppoja sõnul ei oota Riigi Kinnisvara varjendite nõuete valmimist ja tegutseb ise.

"Tegelikult ootame varjenditele esitatavaid tegelikke nõudeid," nentis Leppoja. Samas ei jäänud Riigi Kinnisvara varjendite nõuete valmimist ootama ja tegutseb juba ise, näiteks Maarjamäel asuva Sisekaitseakadeemia uues ühiselamus. "Nõudeid ei ole, aga oma parimas teadmises oleme neid tegema hakanud. Need objektid, mis on projekteerimises – nende puhul sellest, et vajadus on," kirjeldas ta riigiasutuse tegevust.