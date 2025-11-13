13.11.25, 15:18 Tuline vaidlus kinnisvara ostmise ümber: kas riik peab turule sekkuma Kliimaministeeriumil valmis Eesti taskukohase eluaseme uuring, kus kinnisvaraeksperdi Tõnu Toompargi hinnangul pole kaasatud turuosalisi ning mis sekkub liialt toimivasse turgu. Tuliseid vaidlusi tekitanud uuring aga viis osapooled hoopis kokkuleppeni.

Kinnisvarafirmade liitu esindab debatisaates Tõnu Toompark.

Värske ministeeriumi uuring tekitas saates “Kinnisvaratund” tuliseid vaidlusi. „Seal on terve plejaad autoreid ja seal ei ole kaasatud mitte ühtegi inimest, kes oleks kinnisvaravaldkonnas spetsialist. Väidetavalt on seal spetsialiste küll kaasatud, aga tööst seda välja ei paista,“ sõnas kriitiliselt Toompark. „Näen nõukogude aja lapsena, kuidas pöördume tagasi punasesse plaanimajandusse, tahetakse korraldada turgu, millest arusaamine puudub,“ sõnas ta.

Toompargi kriitikale vastas kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja Kaja Pae rahulikult ning osutas, et riigi tasandil eluasemetele süsteemset lähenemist seni ei ole eriti olnud. „Kui Tõnu tõi välja, et andmeid on moonutatud, siis üldiseid tendentse seal ei ole kindlasti võimalik moonutada.“

Uuringus muuhulgas vaadatakse maailmas tunnustatud metoodika alusel eluasemehinna ja palga suhet – sellest analüüsist selgub, et toimivate ehitusturgudega linnades Tallinnas, Tartus, Pärnus ei ole eluasemed enam kättesaadavad.

„Ma ei tahaks kindlasti nii kitsa skoobi juurde jääda, et vaielda, kas eluasemed on taskukohased või mitte, teistpidi on see ka kättesaadavuse küsimus, mis on mujal üle Eesti (väljaspool Tallinna, Tartut, Pärnut), kus ei ehitata uusi elamispindasid, kus elamispindade kvaliteet on kehv,“ sõnas Pae.

Ministeeriumi esindaja lisas, et nende uuringus on kõne all eluasemete mitmekesisuse ning linnaruumilised küsimused. „Siin neid taustateemasid on nii palju, et rääkida võikski jääda, märgiline on see, et Eesti ei ole üksi oma mures,“ lisas ta.

Kui Toompark pidas uuringut kinnisvaravaldkonda mitte tundvaks ja kinnisvaraturgu sekkuvaks, siis Pae võttis uuringu lahti laiema pildina ja tõi esile tervet Eestit vaevava planeeringulise ja regionaalse kehva seisu eluasemete teemal.

Saates kasvas vastandumisest koostöösoov. Pae kutsus üle erinevate valdkondadega dialoogile: „Riik ei ole mitte kuidagi võtnud eesmärgiks turgu ära rikkuda.“

„Lihtsustusi on võimalik teha nii, et me kvaliteedis ei kaota, vaid võidame,“ osutas Pae ehitusregulatsioonide ja planeeringute nõuete lõdvendamisele, et elamispindasid ilma turgu kahjustamata arendada ka väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut. „Rohkem vabadusi, igal juhul, rohkem vabadusi! Tahaks ju ikkagi elada Eesti Vaba(!)riigis,“ kiitis takka Toompark.