Riigiarhitekt ja linnaarhitekt: koostöö maaomanike ja planeerijate vahel paraneb

Riigikogus läbis esimese lugemise planeerimisseaduse muudatus. Kavandatud muudatused peaksid tegema planeerimismenetluse tingimused lihtsamaks ja kiiremaks. Saates “Kuum tool” jäädi nende lootuste puhul kahtlevale seisukohale.
Viimastel aastatel on Balti börsil märkimisväärselt esile kerkinud võlakirjade turg, mida Äripäeva küsitletud eksperdid peavad heaks märgiks kapitaliturgude küpsemisest. Siiski näevad nad ohumärke, et avalik võlakirjaturg on saamas platvormiks projektidele, millele traditsioonilisemad finantseerimisallikad on uksed sulgenud.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.