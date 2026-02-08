08.02.26, 07:00 Raadiohitid: suurettevõtja lugu, Merko ja globaalsed jõujooned Äripäeva raadio nädala kuulatuim saade oli lõppeval nädalal saade, kus tippettevõtja Jüri Külvik rääkis oma loo.

Majandusekspert Raivo Vare esines Äripäeva raadio saates “Globaalne pilk”.

Nädala raadiohitid on järgmised:

Suurettevõtja Jüri Külvik pidi kriisi ajal tegema hädamüüke. “Oli aeg, kus öösel ei tulnud und”

Puidu- ja metsatööstur Jüri Külvik tunnistab saates “Tippkohtumine”, et oli 2008. aasta kriisi ajal sunnitud osa põllumaid ära andma kommiraha eest. See oli 90ndatel asutatud Lemeksi kõige raskem periood.

Micron päästis investor Toomase portfelli halvimast

Saates "Investor Toomase tund" võttis börsitoimetus kokku jaanuarikuu, analüüsides nii investor Toomase portfelli käekäiku, tehnoloogiasektori reaktsioone kui ka kulla ja krüptovarade rolli praeguses turuolukorras.

Pilk suunati ka veebruari algusesse, mil oma tulemused avaldavad ravimihiidud Novo Nordisk ja Eli Lilly.

Saates osalesid Merian Tiirats, Jana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Dmitri Fefilov.

Varahaldur Kristjan Hänni: kullamüüjad hirmutavad inimesi ostma

Kulla kiire langus võib olla ohumärk ja kuld võib jääda madalamatele hinnatasemetele pikemaks ajaks, hoiatas Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni saates "Kuum tool".

Hänni sõnul on kulla hinnatõus toetunud suuresti inimpsühholoogiale ja hirmule, mida müügimehed ära kasutavad. Tavidi analüütik Mait Kraun näeb, et kulla hinda kõrgemale tõuganud probleemid on endiselt olemas ning trend kõrgema hinna poole paigas.

Saadet juhtis Kaspar Viira.

Merko juht: see on dividend, mille suutsime välja pigistada

Merko Ehitus teatas värskelt eelmise aasta majandustulemuste taustal dividendiettepaneku, mis aktsia kohta vaadates jäi mullusest väiksemaks, kuid käib siiski joonel ettevõtte dividendipoliitikaga, ütles Merko juht Ivo Volkov hommikuprogrammi intervjuus.

Lisaks rääkis Volkov lähemalt Leedus saadud suuremate lepingute mõjust ja Tallinna kinnisvaraturu väljavaadete paranemisest.

Ivo Volkovit intervjueeris Meelis Mandel.

Raivo Vare: maailmapoliitikas oleme mentaalselt tagasi 19. sajandis

Majanduseksperdi Raivo Vare sõnul kujundavad tulevikku need, kel on maavarad ja sõjalistehniline võimekus.

“Minu meelest oleme mentaalselt 19. sajandis tagasi,” nentis majandusekspert Raivo Vare Äripäeva raadio “Globaalse pilgu” saates. Tema sõnul peegeldub see väga selgelt mõtteviisis, millest lähtuvalt geopoliitilisel tasandil suurjõud otsustavad.

Saates tuli juttu, kuidas täpselt maavarad poliitikat suunavad – olgu selleks energiakandjad või haruldased muldmetallid ning mis rolli mängivad selles eelmainitud suurjõud, aga ka Venezuela ja Hiina.

Saadet juhtis Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.