  • OMX Baltic−0,96%312,52
  • OMX Riga0,13%883,02
  • OMX Tallinn−0,17%2 113,27
  • OMX Vilnius−0,56%1 447,88
  • S&P 5000,00%7 412,84
  • DOW 300,00%49 704,47
  • Nasdaq 0,1%26 274,13
  • FTSE 100−0,4%10 228,32
  • Nikkei 2250,52%62 742,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%86,55
Raadiohommikus: inflatsiooniga teisele katsele ja värinatest USA börsil

Nädala esimeses raadiohommikus katame mitme nurga alt tarbijahinnaindeksit, mis reedel jäi ootamatult avaldamata, kuid räägime ka USA börsi tehnoloogiahiidude väljavaadetest ja investeerimisvõimalustest Euroopas.
Statistikaameti peadirektor Urmet Lee selgitab hommikuprgrammis statistiliste andmete viibimise põhjuseid.
  • Foto: Andres Laanem
Kell 8 annab intervjuu statistikaameti peadirektor Urmet Lee, kellelt uurime, miks ei õnnestunud ametil reedel tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu numbreid avaldada ja kuidas õnnestus nädalavahetusel selle tulekahju kustutamine.
Kell 8.30 räägime viimastest arengutest börsidel Avaroni investeeringute juhi Rain Leesiga. Seejuures tuleb juttu USA suuri tehnoloogiafirmasid ohustavatest riskidest ning Euroopa turgudest ja sektoritest, kust võib tänavu kasvu oodata.
Kell 9 tuleme aga tagasi inflatsiooni juurde, kui stuudiosse astub Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, kellelt uurime, mida värsked tarbijahinnaindeksi ja väliskaubanduse numbrid Eesti majanduse kohta räägivad.

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Mai Kroonmäe.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Külas on INVL Family Office’i investeerimisstrateeg Rait Kondor, kes räägib sellest, kuidas investeerimisfond alternatiivseid ja tavainvestorile kättesaamatuid investeerimisvõimalusi pakkudes aitab jõukate eraisikute vara kasvatada. Lähemalt tuleb juttu ka ühest Leedu kaitseinvesteeringute projektist, mis on selle valdkonna esimene PPP-projekt ehk avaliku ja erasektori koostöös tehtud taristuinvesteering, mis pakub ka jaeinvestorile võimaluse kaitseinvesteeringult tootlust teenida.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
11.0012.00 “Kuum tool”. Sel korral istub kuumal toolil riigiettevõtte Eesti Loto juht Triin Agan. Samal ajal kui riigikogu menetleb käkki nimega hasartmaksuseadus, arutleme meie, milline üldse peaks olema riigi roll selles keerulises maailmas. Kas Eesti Loto peaks olema linnapildis ja netiruumis nähtav, pakkuma mängurile samu kellasid-vilesid kui erasektor või hoopis hoidma tagaplaanile ja keskenduma sotsiaalse kulu minimeerimisele kultuuri ja spordi toetamise kaudu.
Saadet juhib Indrek Lepik.
13.0014.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates räägime mobiilside arengust ja selle mõjust ettevõtlusele. Kuidas iga uus G ehk mobiilside põlvkond mõjutab telekomi ja tema teenuseid ning ärimudelit? Stuudios on Tele2 Eesti tehnoloogiajuht Tanel Sarri ning tehnikaülikooli õppejõud, varem üle ilma ka erasektoris mobiilsidet arendanud Priit Roosipuu.
Saadet juhib teemaveebi Äritehnoloogia juht Indrek Kald.

15.0016.00 “Lavajutud”. Seekord räägib Euroopa Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk sellest, kuidas panna Eesti kaubandusettevõtted maailmas läbi lööma. Muu hulgas ennustab Kolk oma ettekandes erinevatele ärimudelitele tulevikku. Ettekanne on salvestatud mullu oktoobris toimunud kaubanduse aastakongressil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
