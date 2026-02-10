Raadiohommikus: elektri hinnad, kelmused ja turism

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis pakume intervjuusid energiaturu teemal, samuti kuulame telefonipettuste telgitaguseid ja vaatame, milliseks võib kujuneda käesolev aasta majutusettevõtjatele ja restoranipidajatele.
- Kolmapäevases raadiohommikus räägime Elektrum Eesti tegevjuhi Agnes Makiga muu hulgas elektri börsihinnast ja kas mõistlik oleks olla turuusku või hind fikseerida.
- Foto: Andras Kralla
Kell 8 liitub telefoni teel stuudioga Elektrum Eesti tegevjuht Agnes Makk, pool tundi hiljem võõrustame Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhti Külli Kranerit ja kell 9 tuleb stuudiosse Äripäeva ajakirjanik Polina Volkova.
Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Mai Kroonmäe.
Saatepäev jätkub viie saatega:
Artikkel jätkub pärast reklaami
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade: Kaupmehe eduvalem”. Külas on Telema esindaja Sven Uustalu, kellega arutame, miks kaob kaubanduse tarneahelas raha just igapäevaste käsitsi tehtavate tegevuste tõttu. Saates selgub, kuidas elektrooniline andmevahetus aitab ettevõtetel ajakulu ja vigade hulka vähendada ning millal muutub see ka rahaliselt mõistlikuks lahenduseks.
Saatejuht on Nele Peil.
11.00‒12.00 “Triniti eetris”. Arutame tänavu jõustunud küberturvalisuse seaduse üle. Värskenduskuuri läbinud seadus paneb selgelt suurema vastutuse ettevõtete juhtidele. Teemat aitavad lahti mõtestada Triniti advokaat Kristena Kutti ja tehnoloogiaettevõtte Oixio esindaja Livio Nimmer.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
12.00‒13.00 “Äripäeva TOP”. Selle hooaja viimases saates on fookuses inseneribüroode TOP ning saatekülaline on edetabeli teisele kohale tulnud K-Projekti tegevjuht Siim Rõõmus.
Saatejuht on Sigrid Kõiv.
13.00‒14.00 “Juhi jutud”. 1990. aastate keskel Tallinna börsi juhiks sattunud ja seejärel eraettevõtetes 30 aastat tippjuhina töötanud Gert Tiivas liikus 2025. aastal avalikku sektorisse tüürima töötukassat. Saates räägib ta näiteks, mida ta on õppinud 30 aasta jooksul tippjuhina ja kuidas mugavustsoonist väljas end hästi tunda.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
Artikkel jätkub pärast reklaami
15.00‒16.00 “Mets ja majandus”. Räägime, miks viib Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) metsakasvatustööd täielikult teenusepõhiseks, mida see tähendab koondatud töötajatele ja kas töö metsast kaob.
Stuudios on RMK juhatuse liige Agne Aija ning metsakasvatuse ja taimlamajanduse juht Toomas Väärt.
Saatejuht on Toomas Kelt.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!