Raadiohommikus: elektri hinnad, kelmused ja turism

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade: Kaupmehe eduvalem”. Külas on Telema esindaja Sven Uustalu, kellega arutame, miks kaob kaubanduse tarneahelas raha just igapäevaste käsitsi tehtavate tegevuste tõttu. Saates selgub, kuidas elektrooniline andmevahetus aitab ettevõtetel ajakulu ja vigade hulka vähendada ning millal muutub see ka rahaliselt mõistlikuks lahenduseks.

Saatejuht on Nele Peil.

11.00‒12.00 “Triniti eetris”. Arutame tänavu jõustunud küberturvalisuse seaduse üle. Värskenduskuuri läbinud seadus paneb selgelt suurema vastutuse ettevõtete juhtidele. Teemat aitavad lahti mõtestada Triniti advokaat Kristena Kutti ja tehnoloogiaettevõtte Oixio esindaja Livio Nimmer.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

12.00‒13.00 “Äripäeva TOP”. Selle hooaja viimases saates on fookuses inseneribüroode TOP ning saatekülaline on edetabeli teisele kohale tulnud K-Projekti tegevjuht Siim Rõõmus.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00‒14.00 “Juhi jutud”. 1990. aastate keskel Tallinna börsi juhiks sattunud ja seejärel eraettevõtetes 30 aastat tippjuhina töötanud Gert Tiivas liikus 2025. aastal avalikku sektorisse tüürima töötukassat. Saates räägib ta näiteks, mida ta on õppinud 30 aasta jooksul tippjuhina ja kuidas mugavustsoonist väljas end hästi tunda.

Saatejuht on Rivo Sarapik.