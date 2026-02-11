Raadiohommikus: kodumaised pangad annavad aru

Neljapäevases raadiohommikus on fookuses nii börsil noteeritud Eesti pangad kui ka nädalavahetusel eesootav suur julgeolekukonverents.
- Coop Panga juht Arko Kurtmann räägib neljapäeva hommikul Äripäeva raadios lähemalt ettevõtte majandustulemustest.
- Foto: Andras Kralla
Stuudios on külas Coop Panga juht Arko Kurtmann
, kes räägib vast avaldatud majandustulemustest. Samuti selgitab LHV juht Mihkel Torim
, millisena planeeritakse panga järgmist viit aastat.
Hommikuprogrammis kuuleme ka välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantslerilt Martin Roger
ilt, mida on oodata aasta olulisimalt julgeolekufoorumilt Münchenis ja kas tõepoolest sunnib Donald Trump Ukrainat korraldama veel enne jaanipäeva nii presidendivalimisi kui ka referendumit selle üle, kas anda püssilasuta ära okupeerimata osa Donbassist.
Hommikut veavad Indrek Lepik ja Mai Kroonmäe.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Arutame selle üle, kuidas ja kui palju tehisaru mõjutab raamatupidamist. Saate külaline on ligi 30aastase ajalooga raamatupidamisbüroo Vesiir omanik Enno Lepvalts.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00‒12.00 “Poliitikute töölaud”. Külas on kunagine Eesti Panga president, pea- ja rahandusminister Siim Kallas. Räägime Kallasega riikide võlakoormustest, inflatsioonist ja ka globaalsetest trendidest liberaalse demokraatia ja autoritaarsuse dünaamikas.
Samuti uurime, kuidas on Kallas rahul Eesti riigi eelarvepoliitika ja üldise juhtumisega.
Saadet juhib Lauri Leet.
12.00‒13.00 “Kestlikul kursil”. Räägime aina sagenevatest keskkonnavaidlustest, lähemalt Enefiti õlitehasest ja tuuleparkidest. Küsime, miks minnakse pidevalt kohtusse, kuidas leida majandamise ja loodushoiu vahel tasakaalu ning kes peab andma järele.
Külas on Keskkonnaõiguste Keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari ja advokaadibüroo Cobalt advokaat Rauno Ligi.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saadet juhib Karmen Laur.
13.00‒14.00 “Autojutud”. Külas on geoloogia doktorikraadiga teadur ja Tartu Ülikooli geokeemia labori juhataja Peeter Paaver, keda tuntakse aina rohkem hoopis mööda maailma ringi seiklejana. Näiteks pärast magistriõpinguid otsustas Paaver hääletades reisida Eestist Vietnami. Selleks kulus tal ligi pool aastat.
Autosaates keskendume aga Paaveri autodega seiklemistele. Neidki on tal suure autohuvi tõttu kogunenud palju. Autosid remontida oskav teadlane on ehitanud endale mitu põnevat hobisõidukit ning käinud nende jahil nii Hispaanias kui ka Ameerikas, hoides seejuures sama askeetlikku joont kui Vietnamisse hääletades.
Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.
15.00‒16.00 “Teabevara tund”. Räägime muudatuste juhtimisest – miks jäävad vajalikud ümberkorraldused sageli poolikuks ja mida teevad teisiti need organisatsioonid, kus muutused päriselt õnnestuvad.
Stuudios on rahvusvahelise kogemusega muudatuste juhtimise konsultant ja Change Partnersi juht Ekke Sööt.
Küsivad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann ja teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Konverents toimub 4. märtsil Tallinnas
Võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini