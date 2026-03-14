Tulumaksu tagastus ei ole pelgalt sülle kukkunud raha. “Ära kuluta seda ära”

Majanduslik ja sotsiaalne lõhe kasvab

Noorte finantskäitumine on muutuste tuules – osa on hakanud oma tulevikku varakult ja targalt üles ehitama, samal ajal kui teised seisavad silmitsi tööpuuduse ja vähese kindlustundega. Tähtis on, et me noori toetaks, kirjutab Swedbanki noortepanganduse valdkonna juht Triin Jalakas.