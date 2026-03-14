Tulumaksu tagastus ei ole pelgalt sülle kukkunud raha. “Ära kuluta seda ära”

Noorte finantskäitumine on muutuste tuules – osa on hakanud oma tulevikku varakult ja targalt üles ehitama, samal ajal kui teised seisavad silmitsi tööpuuduse ja vähese kindlustundega. Tähtis on, et me noori toetaks, kirjutab Swedbanki noortepanganduse valdkonna juht Triin Jalakas.
Iga nelja kuu tagant võtab Eestis arvustuslikult ligi tuhat alla 25aastast välja oma teise pensionisamba raha ‒ selline olukord muudab väga murelikuks, rääkis Swedbank Investeerimisfondide juht Age Petter.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.