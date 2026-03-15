Tagasi Nädala lood: pankrotihaldurid suruvad Roosaarelt raha välja ja Viru hotelli tulevik on lahtine Lõppeval nädalal köitsid Äripäeva lugejate huvi nii Jaak Roosaare pankrotiprotsess kui ka Viru hotelli tulevik. Veel sai lugeda, kuidas võlakütt läks Coopi vastu kohtusse ja e-poe maksuvõla kasv viitab maksupettusele. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva nädala tähtsamad lood puudutasid tuntud finantssuunamudija Jaak Roosaare pankrotiprotsesse ja Viru hotelli tulevikku. Pankrotihaldurid saavad Roosaarelt edukalt raha, sest pankrotihaldur Mark Uskal esitas kahjunõude. Roosaare alla sattus kriminaaluurimisse ja soovib vältida kohtuvaidlusi. Samal ajal on Viru hotelli renoveerimine vajalik ja Pontos Group peab plaanima kallist remonti, kuna sokkides lõppeb lepingu aeg. Lisaks andis Debitum Invest Coopi vastu kohtusse seoses krediidi portfelli kvaliteediga ning Frogi e-pood on ilmselt seotud maksupettusega. Kinnisvaragruppides kaalutakse riskantseid järelmaksutehinguid, kuna mõnedel puudub juurdepääs pangalaenu vahenditele.

Tuntud finantssuunamudija Jaak Roosaare firmade kaudu Planet42 autorendiärisse kokku miljoneid eurosid pannud investorid on hakanud esimestest pankrotipesadest osaliselt raha tagasi saama.

Näib, et pankrotihaldurid on leidnud õige nupu, kuidas Roosaarelt raha kätte saada. Näiteks pankrotihaldur Mark Uska l õnnestus saada talt päris kopsakas summa peale seda, kui Uska koostas Roosaare vastu kahjunõude juhatuse liikme vastutuse alusel.

Kriminaaluurimise all olev Roosaare tõdes Äripäevale, et tahaks juba luhtunud autorendiäri jamad minevikku jätta. “Tahaks asjad varem või hiljem ära lahendada ning aastaid kohtus vaidlemine pole kellegi huvides,“ kommenteeris ta toimuvat.

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Nimelt kahtlustab Debitum Ivesti esindav Indrek Põder, et Coop müüs mõne aasta eest justkui põrsa kotis ja nõuab nüüd Coopilt ligi miljon eurot.

Põder leiab, et pank ei kontrollinud, kas laenu võtnud inimesed üldse jaksavad seda tagasi maksta. Seega oli Coop Finantsi tarbimislaenude portfell ebakvaliteetseid nõudeid täis, väidab Põder.

Tuntud e-poe maksuvõla kasv viitab maksupettusele

Kahtlaste arvetega silma jäänud koduelektroonika e-poe Frogi maksuvõlg hüppas hiljuti mitmesaja tuhande euro võrra. Suur maksunõue tekkis ka e-poe teisele ärikehale, mis viitab, et maksuamet võis avastada käibemaksupettuse.

Kui veel mullu suutis Frogi e-poodi haldav Frogest OÜ maksuvõlga 100 000 euro all hoida, siis viimase kuuga on võlasumma kasvanud 370 000 euroni. Seejuures on see pea tervenisti käibemaksuvõlg. See tähendab, et e-pood on enam kui pooleteise miljoni euro suuruse käibe pealt jätnud maksud tasumata.

E-poe varasem käitumine ja paisuvad maksunõuded viitavad, et Frogi e-pood on oma kahe ärikeha kaudu tegelenud käibemaksupettusega. Sellised kahtlused liikusid e-kaubanduse turul juba varem ja on pannud muretsema ka hulgimüüjad, kellelt Frog saab kaupa.

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“Kas järelmaksuga saaks?” Sotsiaalmeedias otsitakse riskantseid kinnisvaradiile

Sotsiaalmeedia kinnisvaragrupid kihavad küsimustest, kas keegi oleks valmis müüma neile kodu või maakodu notariaalse järelmaksuga. Tehinguni jõuavad neist pigem vähesed, kuid küsijale võibki see olla ainus võimalus oma kodu ostmiseks.

“Elus ei tea kunagi ette, mis võib tulla, ja niimoodi lihtsalt ongi,” ütleb Maria (nimi muudetud ‒ toim), kes leidis end olukorrast, kus pidi kolme lapsega lahkuma vägivaldseks muutunud elukaaslase juurest. Endise elukaaslase nimele jäi ühiselt ostetud maja ning naise kaela võlad.

Sellises olukorras tundis Maria, et pangast pole isegi mõtet minna laenu küsima, et osta endale ja oma kolmele lapsele kodu. Appi tuli tuttav kinnisvarainvestor, kes pakkus, et müüb talle korteri ühes väikeses alevikus, ja korteri eest tasub Maria talle igakuiste osamaksetena.