Pool miljonit võlgu toidulisandiäri liigutas enne pankrotti firmast vara välja
Toidulisandibrändi Tervisepüramiidi omanikfirma Freile OÜ vajus enam kui poole miljoni euro suuruse võlaga pankrotti, kuid müük jätkub omaniku teise ettevõtte alt. Menetluses on luubi all ka varade liikumine enne pankrotti.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.