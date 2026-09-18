Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem”
Äripäeva raadio nädalat kokku võtvas arvamussaates “Äripäev eetris” arutlesid ajakirjanikud eri nurkade alt tõeliselt suure majandusliku võimu ja rahapaigutusega kaasnevate riskide ning ka eduvõimaluste üle.
Hoiu-laenuühistu ERIAL pankrotimenetluses on praegu oluline otsustuskoht: kas hoiustajad panevad omavahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks, või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Vastasel juhul jääb pankrot katki.