Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem”

Urmas Paet: “Kurjategijad võidavad igal juhul”

Hoiu-laenuühistu ERIAL pankrotimenetluses on praegu oluline otsustuskoht: kas hoiustajad panevad omavahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks, või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Vastasel juhul jääb pankrot katki.