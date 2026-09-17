Kohus mõistis Baltcapi endiselt fondijuhilt välja esimesed miljonid

Baltcapi taristufondi endine partner Šarunas Stepukonis peab maksma investeerimisfirmale üle 5,7 miljoni euro kahjutasu ja intresse, otsustas Vilniuse esimese astme kohus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pidas Vilniuse kohus Baltcapi endise fondijuhi Šarunas Stepukonise tegevust õigusvastaseks ja mida see tähendab järgmiste vaidluste jaoks;
- kuidas põhjendas Interactive Brokers oma vastuseisu ning mis võib saada Baltcapi järgmiste miljoninõuete, sealhulgas PwC vastu esitatud hagi, saatusest.