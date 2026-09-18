Warren Buffett astub Berkshire Hathawayst lõplikult eemale, tema rolli võtab üle poeg

Berkshire Hathaway ostis teises kvartalis ligikaudu 17 miljardi dollari eest Alphabeti aktsiaid, kuid Google’i emafirma kõrge väärtus võib teha Warren Buffetti kunagise möödalaskmise heastamise keeruliseks.
Ehk ärge olge nagu ühejalgne mees jalaga tagumikku löömise võistlusel, õpetab värskelt eesti keeles ilmunud „Vaese Charlie almanahhis” Charlie Munger, Warren Buffetti kauaaegne äripartner, keda Buffett „hirmuäratavaks ei-meheks” kutsus.
Berkshire Hathaway tegi teises kvartalis lõpuks seda, mida olin kevadel oodanud, ja pani oma hiiglasliku rahavaru jõulisemalt tööle. See kinnitab minu mai investeerimisteesi, kuid jätab vastuseta olulise küsimuse: kas Greg Abel oskab olla sama kannatlik kui Warren Buffett?
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.