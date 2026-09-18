Warren Buffett astub Berkshire Hathawayst lõplikult eemale, tema rolli võtab üle poeg

Berkshire Hathaway tegi teises kvartalis lõpuks seda, mida olin kevadel oodanud, ja pani oma hiiglasliku rahavaru jõulisemalt tööle. See kinnitab minu mai investeerimisteesi, kuid jätab vastuseta olulise küsimuse: kas Greg Abel oskab olla sama kannatlik kui Warren Buffett?