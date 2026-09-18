E-Piima viimase tehase hind kerkis oksjonil pea kaks korda

Pankrotis E-Piim Tootmise Järva-Jaani piimapulbri- ja võitehase hind kerkis teisel enampakkumisel pea kaks korda, mis ületab tuntavalt ka algselt nurjunud oksjoni alghinda.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kes võis teha 9,55 miljoni eurose pakkumise Järva-Jaani tehasele ning miks kahtlus langeb just välismaa ostjale või Raul Jeetsi ringile;
- kuidas kommenteerisid võimalikku ostjat ja tehase väärtust Ülo Kivine, Joakim Helenius ning Ain Hanschmidt ning mida see ütleb piimandusturu uue hoo kohta.
(2 punkti)