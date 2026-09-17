Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. “Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku”

Üle veerandsaja aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tischler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud seitsmekohaliseks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas jõudis Olle Tischler seitsmekohalise portfellini ja milliste põhimõtetega ta selle abil kahel korral palgatööta toime tuli;

mida õpetasid talle läbipõlemine, valusad investeerimiskaotused ja tippjuhi paus rahast, riskidest ning töö tähendusest. (2 punkti)