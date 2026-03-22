IT-taustaga tähehuviline muutis lagunenud veetorni Eesti popimaks eraobservatooriumiks. Abikäe ulatas ka Raivo Hein
Kui Vladimir Goman 2017. aastal Munalaskme vana veetorni ära ostis, ei uskunud ta ilmselt isegi, et vähem kui kümne aastaga saab kohast esinduslik observatoorium, mida külastab igal aastal tuhandeid inimesi.
Saksamaa ja Suurbritannia hoiatavad, et Venemaa ja Hiina satelliidid kujutavad endast kasvavat ohtu Lääne riikide kosmosevaradele, kirjutab CNN. Viimastel kuudel on täheldatud mitmeid juhtumeid, kus Vene satelliidid on jälitanud, seganud või muul viisil sekkunud Euroopa ja USA satelliitide töösse.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.