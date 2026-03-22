IT-taustaga tähehuviline muutis lagunenud veetorni Eesti popimaks eraobservatooriumiks. Abikäe ulatas ka Raivo Hein

Saksamaa ja Suurbritannia hoiatavad, et Venemaa ja Hiina satelliidid kujutavad endast kasvavat ohtu Lääne riikide kosmosevaradele, kirjutab CNN. Viimastel kuudel on täheldatud mitmeid juhtumeid, kus Vene satelliidid on jälitanud, seganud või muul viisil sekkunud Euroopa ja USA satelliitide töösse.