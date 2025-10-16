Kosmosevaldkonna juht: kosmos ei pea olema Eesti noorte jaoks kauge unistus

Euroopal on endiselt maailma juhtivad kosmoseprogrammid, mis aitavad kaitsta meie keskkonda ja riigipiire, kuid teised suurjõud investeerivad kiiresti kasvavasse valdkonda rohkem ning seetõttu ähvardab meid mahajäämine, kirjutab Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher.
Kohapealne roheenergia tootmisvõimekus võib sõjaolukorras säästa väga palju elusid, leiab kaitse- ja kosmosetööstuse liidu esimees Taavi Veskimägi, näitlikustades kaitsetööstuse ja rohetehnoloogia sümbioosi võimalust Ukraina kogemuse najal.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.