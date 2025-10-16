Kosmosevaldkonna juht: kosmos ei pea olema Eesti noorte jaoks kauge unistus

Euroopal on endiselt maailma juhtivad kosmoseprogrammid, mis aitavad kaitsta meie keskkonda ja riigipiire, kuid teised suurjõud investeerivad kiiresti kasvavasse valdkonda rohkem ning seetõttu ähvardab meid mahajäämine, kirjutab Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher.