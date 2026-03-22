Nädala äriuudised: koondamiskirves luksusäri kohal ja advokaadi lahkumine uude büroosse
Sel nädalal kõnetas Äripäeva lugejaid enim töötajate koondamine Tallinna vanalinnas asuvates Bombay Grupi luksusärides, aga ka uudis advokaadist, kes lahkus terve tiimiga advokaadibüroost Ellex Raidla.
LHV ja SEB fondijuhid avaldavad viimase aja oste ja müüke
LHV vähendas USA-Iraani sõja puhkedes portfellis kiirelt riske ning leidis ostukoha näiteks Hiinast. LHV portfellihaldur ja SEB pensionifondide juht on viimasel ajal leidnud fondidesse uusi lemmikuid ning eelmise aasta võitjatest loobunud.
Investor Lev Dolgatsjov on viimase paari nädala jooksul soetanud 50 000 LHV aktsiat. Otsust aitas langetada Äripäevas ilmunud intervjuu Rain Lõhmusega. Panga tööga ta praegu aga siiski täielikult veel rahul ei ole.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.