Sorainen meelitas Ellexist ära veel ühe partneri

Farmi: kõik maksukohustused deklareeriti korrektselt
Toiduainetöösturid Roland Lepp ja Toomas Juhani ning tippadvokaat Sven Papp said kahtlustuse kriminaalasjas, mis uuris Farmi Piimatööstuse tehingut Tere müügil, kirjutas Eesti Ekspress, Farmi kinnitab, et nemad on teinud kõik korrektselt.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.