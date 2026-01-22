Prokuratuur kahtlustab Farmi juhtkonda turuväärtusega manipuleerimises

Farmi: kõik maksukohustused deklareeriti korrektselt
Toiduainetöösturid Roland Lepp ja Toomas Juhani ning tippadvokaat Sven Papp said kahtlustuse kriminaalasjas, mis uuris Farmi Piimatööstuse tehingut Tere müügil, kirjutas Eesti Ekspress, Farmi kinnitab, et nemad on teinud kõik korrektselt.
Maagi liha- ja piimanduskontserni kuuluvate ettevõtete juhid ei taha võimaliku tulumaksupettuse kahtluse kohta sõnagi iitsatada, kuid konkurent Oleg Gross kahtlustab, et asja taga võib olla pahatahtlik kaebaja.
Kui Fast Finance OÜ tegevjuhi Merily Saare raamatupidaja otsustas ametist lahkuda, seisis ta valiku ees: kas palgata asemele uus inimene või leida võimalus, kuidas sama töö väiksema ajakuluga ära teha? Ta võttis kasutusele CostPocketi ning avastas, et nutikas tarkvara suudab ära teha ühe või isegi kahe inimese jagu tööd.