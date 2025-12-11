Kohtus Telia alistanud väikeaktsionär sai lõpuks raha kätte. „See oli moraalselt tähtis“
92aastane Enno Zimmer sai hiljuti Telialt kätte raha, millele tal oli õigus juba aastaid tagasi. Nii ka raadiohääl Allan Roosileht. Lugu puudutab veel aga paljusid aktsionäre, sest aeg hüvitise nõudmiseks saab peagi otsa.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.