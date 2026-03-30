Tartumaa masinatööstusest osteti väikeosanikud välja. “Pensioni nautiv seltskond tahtis osaluse edasi anda”

Loodetavasti lõpetab valitsus enne jaanipäeva ühe riigimeheliku otsusega selle õnnetu tselluloositehase eriplaneeringu ära ning rahvas saab rõõmsalt suvist pööripäeva tähistada, kirjutab Tartu apelli töörühma liige Tiia Kõnnussaar.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.