Laevaliiklus Hormuzis seisab: Iraan avas tule kaubalaevade pihta

Trumpi administratsiooni liikmed on tunnistanud, et president Donald Trump lasi rahuläbirääkimised Iraaniga ise põhja, pidades neid ajakirjanduse vahendusel ja esitades sotsiaalmeedias väiteid, mille kohta kokkulepet polnud.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.