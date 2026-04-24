USA tahaks tõrksaid NATO liitlasi Iraani sõja eest karistada

Trumpi administratsiooni liikmed on tunnistanud, et president Donald Trump lasi rahuläbirääkimised Iraaniga ise põhja, pidades neid ajakirjanduse vahendusel ja esitades sotsiaalmeedias väiteid, mille kohta kokkulepet polnud.
Riigihankel nõutav ehitusinseneri 7. taseme kutse ei tähenda automaatselt, et sama projekti juhtimise kogemusest piisab kutse taastõendamiseks. Kutse hindamise põhimõtted peaksid olema selged ja läbipaistvad, et insenerid ja ehitusettevõtjad saaksid oma tegevust paremini planeerida, kirjutab Fondia ehitusvaldkonna ekspert ja vanemnõustaja Kätlin Hinnov.