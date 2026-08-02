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Trump loobus Iraani vastu kavandatud uutest rünnakutest pärast Lähis-Ida palvet

Donald Trump teatas, et ei vii ellu uut rünnakut Iraani vastu pärast seda, kui Lähis-Ida liitlased palusid Ühendriikidel oodata, kuna kokkuleppe põhijooned on juba paigas.
Sõda Iraanis on kestnud juba kuus kuud.
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