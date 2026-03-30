Iraan nimetab USA ettepanekuid ebareaalseteks, Trump ähvardas Teherani taas

Laupäev tõi Lähis‑Idasse kaks suurt pauku: USA saatis piirkonda 3500 mereväelast ja houthi mässulised tulistasid Iisraeli suunas rakette ja droone. Samal ajal valmistub Pentagon võimalikeks maapealseteks operatsioonideks Iraanis.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.