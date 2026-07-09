USA jätkas Iraani ründamist. Trump: iga kord kui nemad ründavad, anname 20 lööki vastu

USA sõjavägi jätkas teist päeva järjest rünnakuid Iraani vastu, pingestades olukorda pärast seda, kui president Donald Trump teatas, et peab relvarahu Teheraniga lõppenuks.

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artiklit lugedes teada: kui kaugele on USA ja Iraani vastastikused löögid eskaleerunud ning milliseid sihtmärke järgmised sammud võivad puudutada;

kuidas põhjendas Donald Trump uusi rünnakuid ja mida ta ütles võimaliku kokkuleppe usaldusväärsuse kohta;