Avalikkusel jääb Heremile veel kaks küsimust

Sügis tõotab tulla makromaailmas palav: keskpankadel on surve intresse tõsta, maailma riikide võlakirjade intressid on üsna raketina üles läinud ja on paslik aeg küsida, millisesse valgusesse paneb see Eesti oodatava riigieelarve.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.