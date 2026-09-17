Eesti idufirma Creem kaasas 5 miljonit eurot

Eesti finantstehnoloogiafirma Creem kaasas 5 miljonit eurot, et arendada väikestele tarkvaraettevõtetele mõeldud arveldus- ja müügiplatvormi. Investeerimisvooru juhtis Poola riskikapitalifond Inovo VC.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas plaanib Creem kasutada 5 miljoni euro suurust värsket investeeringut, et muuta väikeste tarkvarafirmade müük ja arveldamine lihtsamaks;
- mida ütles kaasasutaja Gabriel Ferraz selle kohta, kuidas tehisaruagendid võiksid tulevikus veebipoe haldamist ja müügi optimeerimist muuta.