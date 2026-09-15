Paisunud jälgimisnimekirjast said viis aktsiat sule sappa

Nähtavasti oskan uusi investeerimisideid koguda märksa kiiremini kui vanade kohta otsuseid teha, nii vaatasin pärast suvist ideedesadu taas oma jälgimisnimekirjale otsa ning tõmbasin viiele aktsiale ja ühele fondile kriipsu peale.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised viis aktsiat ja üks fond autor oma jälgimisnimekirjast välja viskas ning mis sai nende eemaldamise peamiseks põhjuseks;
- millised uued nimed, nagu Cerebras ja Rheinmetall, tõusid autori radarile ning kelle puhul näeb ta praegu kõige suuremat tõusupotentsiaali.
(2 punkti)