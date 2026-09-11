Taavet Hinrikus: kui Anthropicusse raha panin, oli see veel ufoloogiline teadusprojekt

Eesti jõukaimate inimeste sekka kuuluv investor Taavet Hinrikus on mitmete riskantsete investeeringutega täppi pannud ja kenasid preemiaid teeninud. Ise ta oma varast suurt numbrit ei tee ja keskendub uute ükssarvikute tagant utsitamisele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas põhjendab Taavet Hinrikus oma panust Anthropicusse ajal, mil ettevõte paistis veel „ufoloogilise teadusprojektina“;

millistes valdkondades näeb Hinrikus järgmisi suuri võimalusi Eestile ja mida ootab ta uuelt valitsuselt majanduse toetamiseks. (2 punkti)