Noore investori esimene panus tõi viiekordse tootluse. “Alustama peab varakult kas või paarikümne euroga”

Tehnoloogiaalase palgatöö ja oma turundusagentuuri kõrvalt viiekohalist portfelli kasvatav 19aastane Jaanek Sildam usub, et investeerimist ja enda oskuste kasvatamist tuleb alustada võimalikult varakult.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Jaanek Sildam esimese valusa aktsiaõppetunni järel viiekordse tootluseni ja millist loogikat ta investeerimisotsustes järgib;
- mida soovitas noorele investorile Madis Toomsalu ning kuidas see nõuanne viis Sildami oma agentuuri, idufirma töö ja kindla rahareeglini.